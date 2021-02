Vittoria per la Juve ai danni del Crotone per 3-0. Un successo importante per i bianconeri che salgono al terzo posto a quota 45, a -4 dal Milan. In gol Ronaldo, due volte, e McKennie. Per il Crotone invece si tratta della diciasettesima sconfitta stagionale. I calabresi sono sempre più ultimi e sempre più lontani dalla salvezza, ora distante ben 8 lunghezze.