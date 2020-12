Serie A, Juventus-Fiorentina 0-3: clamorosa sconfitta dei bianconeri

Clamorosa sconfitta della Juventus in casa contro la Fiorentina per 0-3. Il gol del vantaggio viola lo ha segnato Vlahovic. I bianconeri sono rimasti in 10 dal 18′ per l’espulsione di Juan Cuadrado, l’uomo più in forma della squadra di Pirlo. Un’assenza che si è fatta sentire nel corso del match, con la Fiorentina che nel secondo tempo ha raddoppiato grazie all’autogol di Alex Sandro. Il tris è arrivato con Caceres. La Juve aveva già perso tre punti oggi pomeriggio per la sentenza vinta dal Napoli.