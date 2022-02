Termina in parità, 1-1, il Derby della Mole. Risultato tutto sommato giusto: un Torino volitivo ha fatto di tutto per rendere la vita difficile alla Juventus, apparsa poco pungente in attacco. Decisive le reti di De Ligt e Belotti. In classifica i bianconeri salgono a 47 punti (+3 sull’Atalanta quinta che però ha 2 gare in meno) mentre i granata si portano a quota 33, restando per ora al decimo posto.