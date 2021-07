Serie A, la Lazio pareggia 1-1 in amichevole contro il Padova

Stanca e poco brillante, la Lazio conclude il ritiro di Auronzo steccando in amichevole, finisce 1-1 contro il Padova (Serie C). Alla rete iniziale di Della Latta (destro deviato da fuori), ha risposto a fine primo tempo Luis Alberto, trasformando il rigore conquistato dalla percussione a sinistra di Hysaj. Con molti giocatori affaticati per due settimane e mezzo di doppie sedute, la squadra di Sarri non è mai riuscita ad alzare il ritmo e, soprattutto nella metà campo avversaria, è stata poco lucida nell’ultimo passaggio. Tra i singoli, ancora una menzione speciale per Romero, il 16enne che sta continuando a impressionare tutto il mondo Lazio. Domani la squadra partirà per Roma, mentre il 2 comincerà la seconda parte della preparazione a Marienfeld, in Germania.