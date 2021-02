Un gol di Immobile è quanto basta alla Lazio per avere la meglio sul Cagliari e superare il Napoli in classifica. Match che ha visto un leggero predominio dei padroni di casa, in grado però di concretizzare solo col solito Immobile all’ora di gioco.

Un successo che consente, come detto, agli uomini di Inzaghi di staccare in classifica Napoli e Atalanta e volare a quota 40pt al 5° posto in classifica.