Serie A, Lazio-Juventus 1-1: pareggio di Caicedo al 94′

Termina 1-1 il lunch match di Serie A Lazio-Juventus. I bianconeri si portano in vantaggio al 15′ con un gol di Ronaldo su cross di Cuadrado; la Juve continua a spingere e sempre il portoghese si mette in luce, colpendo il palo al 43′. Gli ospiti gestiscono il vantaggio senza riuscire a trovare il raddoppio. La partita cambia però al 76′: Ronaldo esce per un infortunio alla caviglia e al suo posto entra Dybala, protagonista in negativo tra le fila bianconere. La Lazio spinge, cerca il pareggio e lo trova al 94′: la Juve negli ultimi minuti riparte in contropiede con la Joya, che si porta però il pallone in rimessa laterale; da lì nasce il pareggio biancoceleste, con una gran gol di Caicedo all’ultimo secondo.