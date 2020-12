Serie A, le gare delle 15: terminano a reti bianche Parma-Benevento e Roma-Sassuolo

Terminano a reti bianche le gare delle 15 di questo turno di Serie A. Udinese-Atalanta viene rinviata a data da destinarsi per impraticabilità del campo causa pioggia. Parma-Benevento è una gara molto accesa sul piano fisico e si conclude con tanti ammoniti in ambo le parti. Roma-Sassuolo invece regala molte emozioni. I giallorossi rimangono in dieci al 40′ per doppia ammonizione di Pedro. Al 45′ Mkhitaryan firma il vantaggio, ma il VAR annulla tutto per un fallo in precedenza di Dzeko e dalla panchina viene espulso Fonseca per proteste. La Roma nel secondo tempo colpisce alcuni legni, ma il Sassuolo non demorde. Gli ospiti al 75′ trovano la rete del vantaggio con il neoentrato Haraslin, ma il VAR annulla per posizione irregolare dello slovacco. Un punto solo per Roma e Sassuolo, ottima occasione di sorpasso per il Napoli che con una vittoria balzerebbe al quarto posto.