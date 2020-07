Le pagelle di Bologna-Napoli 1-1: Malissimo Milik, male i subentrati nel secondo tempo. Bene Politano

Meret 6: Non deve fare grandissime parate, un po’ impreciso quando deve impostare e spesso rischia, è lì tutta la differenza con Ospina. Non può nulla sul gol di Barrow

Di Lorenzo 6,5: Il terzino destro si fa trovare sempre pronto sia in fase difensiva che in fase offensiva, puntualissimo e utilissimo nelle sovrapposizioni. La catena di destra con Politano è una nota positiva

Manolas 6,5: Autore del gol che sblocca il match, un gol di potenza alla Manolas. Impreciso nella marcatura a Mbaye quando viene annullato il gol al Bologna per pochi centimetri. È lui in marcatura su Barrow in occasione dell’1-1 Bolognese

Maksimovic 6,5: Il serbo si conferma su grandi livelli, i palloni di testa ed alti sono di sua prede ed anche nell’impostazione è uno dei migliori nella retroguardia azzurra.

Hysaj 6: Di solito meglio in fase difensiva che in fase d’impostazione e di spinta, questa volta è il contrario con il terzino albanese che in fase d’appoggio è molto concentrato e quando entra Insigne

Elmas 5,5: Solita partita del macedone che spesso scompare durante alcune fasi del match. Partita ordinata e senza sbavature ma anche senza spunti interessanti. (Dal 68′ Fabian 5,5 Lo spagnolo tocca pochi palloni e non entra benissimo in campo)

Demme 6,5: A centrocampo tante cose semplici ma fatte bene, è questo che gli chiede Gattuso e Demme non delude. sempre al posto giusto ed al momento giusto.

Zielinski 5,5: Il polacco cerca qualche giocata delle sue ma viene sempre fermato. Non sembra essere in una giornata molto positiva, difficilmente cerca qualche percussione centrale che gli appartengono.(Dall’83’ Allan SV)

Politano 7: Finalmente una prestazione davvero convincente per l’esterno destro che con Di Lorenzo mette sempre in subbuglio la difesa bolognese.(Dal 60′ Callejon 5,5 Entra, subisce qualche fallo ma rispetto a Politano non dà un valore aggiunto alla squadra azzurra)

Milik 5: Sbaglia tutto quello che può sbagliare, i palloni toccati dal polacco si contano sulle dita di una mano e non entra mai veramente in partita, il voto è d’incoraggiamento(Dal 68′ Mertens 5,5 Ci si aspetta sempre qualcosa in più dal recordman azzurro che è servito poco ma non riesce mai a dare il cambio di passo alla squadra)

Lozano 6,5: Buona la partita del messicano che in alcune occasioni fa vedere colpi da vero campione. Molto utile anche in fase difensiva dove vene telecomandato da Gattuso (Dal 60′ Insigne 6 Entra bene in partita, non sbaglia un controllo ma non riesce a cambiare le sorti del match)

All. Gattuso 6: Cambia tanti giocatori rispetto alla partita interna con il Milan, i nuovi innesti giocano bene e danno quel qualcosa in più alla squadra telecomandata dal mister. Nel secondo tempo con la formazione titolare il Napoli sembra paradossalmente molto più stanco rispetto al Bologna e rischia addirittura di perderla.