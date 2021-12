Serie A, le quote: Inter favorita per lo Scudetto, Napoli subito dietro

La Serie A sembra diventata una questione tra Inter, Napoli, Milan e Atalanta con il resto delle contendenti che si giocheranno le posizioni di rincalzo. Le regine del campionato hanno fatto il vuoto alle loro spalle e, probabilmente, si contenderanno lo scudetto fino alla fine, oltre ad assicurarsi un posto in Champions. La quarta vittoria consecutiva, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, mostra l’Inter come favorita per la vittoria finale, con la conferma del titolo che si gioca a 2,00. Alle spalle dei nerazzurri rimane il Napoli: lo scudetto, che a inizio campionato era offerto addirittura a 16, è oggi dato a 4,00. Il Milan si piazza sul terzo gradino del podio, in quota a 4,50, subito davanti all’Atalanta la cui vittoria pagherebbe 5 volte la posta.

Fonte: ANSA