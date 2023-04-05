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Calcio-Napoli

Lecce-Napoli, arbitra Manganiello: al VAR c’è Marini

Di seguito i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 29ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma sabato 8 aprile.

 

SALERNITANA – INTER Venerdì 07/04 h. 17.00

FABBRI

BRESMES – GALETTO

IV: AYROLDI

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

 

LECCE – NAPOLI Venerdì 07/04 h. 19.00

Gianluca MANGANIELLO di Pinerolo

TEGONI – VECCHI

IV: CAMPLONE

VAR: MARINI

AVAR: CHIFFI

 

MILAN – EMPOLI Venerdì 07/04 h. 21.00

MARCENARO

MONDIN – DE MEO

IV: RAPUANO

VAR: VALERI

AVAR: DI MARTINO

 

UDINESE – MONZA h. 12.30

MASSIMI

CIPRESSA – TRINCHIERI

IV: MINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: GARIGLIO

 

FIORENTINA – SPEZIA h. 14.30

DIONISI

TOLFO – GUALTIERI C.

IV: MERAVIGLIA

VAR: AURELIANO

AVAR: MUTO

 

ATALANTA – BOLOGNA h. 16.30

ORSATO

PRETI – AFFATATO

IV: GUALTIERI M.

VAR: MASSA

AVAR: MAGGIONI

 

SAMPDORIA-CREMONESE h. 16.30

DOVERI

CARBONE – GIALLATINI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

 

H. VERONA – SASSUOLO h. 18.30

FOURNEAU

MELI – NIEDDA

IV: PERENZONI

VAR: DI MARTINO

AVAR: VALERI

 

TORINO – ROMA h. 18.30

COLOMBO

PASSERI – COSTANZO

IV: MARIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABBATTISTA

 

LAZIO – JUVENTUS h. 20.45

DI BELLO

CECCONI – BERCIGLI

IV: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: ZUFFERLI

 

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