Serie A, Lega decisa a far giocare Lazio-Torino: i granata sperano nel rinvio

Per la Lega il match in programma domani alle 18:30 tra Lazio e Torino si deve giocare. Dato che ieri non sono emerse nuove positività dal giro di tamponi effettuati dai granata, per la Lega Serie A il match deve regolarmente svolgersi. Gli ospiti sperano in un rinvio, anche se l’isolamento dei giocatori imposto dall’Asl scadrebbe alla mezzanotte di oggi. La Lega continua a sostenere che si debba giocare anche per il protocollo messo in atto post Genoa e non creare ulteriore confusione. Nel frattempo però il rebus continua e domani si vedrà chi la spunterà.