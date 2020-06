Serie A, Marotta: “Niente blocco delle retrocessioni? La Serie A ha bisogno di autonomia decisionale”

A margine del Consiglio Federale riunitosi oggi a Roma per ufficializzare le modalità per completare il campionato italiano, Beppe Marotta ha commentato, in qualità di consigliere della Lega Serie A, la netta bocciatura della soluzione del blocco delle retrocessioni in caso di altro stop: “Non ci sono vincitori o sconfitti – spiega l’amministratore delegato dell’Inter a Sky Sport -. C’è una situazione anomala perché oggi siamo stati messi dietro la lavagna. Abbiamo preso uno schiaffo morale, abbiamo perso la rivendicazione: 3 voti contro 18 alla fine depongono per uno scenario che ha bisogno di una rivisitazione della governance, che forse non rispecchia il peso specifico della Serie A. Io oggi posso criticare il sistema di governo nel calcio in Italia, un sistema ancorato a una volontà decisionale che spetta a tante componenti. Io penso che la Serie A abbia bisogno di autonomia come accade in Inghilterra”.

Fonte: FCInterNews