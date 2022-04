Serie A, Milan-Genoa 2-0: reti di Leao e Messias

Il Milan torna alla vittoria contro il Genoa dopo due pareggi consecutivi e risponde al successo dell’Inter riportandosi in vetta alla classifica. A San Siro finisce 2-0 grazie alle reti di Leao e Messias. Per i rossoneri è la sesta partita di campionato consecutiva senza reti subite e la prima sfida in Serie A con almeno due gol segnati dal 2-2 contro la Salernitana del 19 febbraio. Tre punti pesanti e meritati per la squadra di Stefano Pioli. Per il Genoa è invece la terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Verona e Lazio.