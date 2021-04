Serie A, Milan-Genoa 2-1: un’autorete regala i tre punti ai rossoneri

Termina 2-1 il lunch match tra Milan e Genoa. Rossoneri che passano subito in vantaggio al 13′ grazie ad Ante Rebic, che spara un siluro alla sinistra di Perin infilando il goal che vale l’1-0. Vantaggio che non dura molto e viene vanificato al minuto 37 ad opera di Mattia Destro, con un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 68′ l’episodio che decide il match: sugli sviluppi di un calcio d’angolo a favore del Milan, Scamacca involontariamente infila nella propria porta siglando la rete del 2-1. Genoa che non demorde e nel finale di gara sfiora la rete del pareggio per ben due volte, ma i rossoneri salvano sulla linea. Tre punti fondamentali per la squadra di Pioli, che restano saldamente attaccati alla seconda posizione in classifica e in piena zona Champions.