Il Milan batte 1-0 la Sampdoria con un gol di Leao e torna in vetta alla classifica sfruttando la partita in più rispetto all’Inter. Successo meritato per la squadra di Pioli, il cui unico errore è stato quello di mantenere il risultato in bilico sino al triplice fischio per via dei numerosi errori sotto porta. Buona la prestazione della Sampdoria, che però non è mai stata in grado di rendersi realmente pericolosa e alla fine paga il divario tecnico con gli avversari.