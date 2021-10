Serie A – Milan, vittoria con polemiche contro un Bologna ridotto in nove

Finisce con un successo esterno del Milan l’anticipo del sabato sera tra i rossoneri e i padroni di casa del Bologna. Una partita emozionante e piena di colpi di scena, che ha visto ben due espulsioni per il Bologna.

I rossoneri partono forte e, dopo nemmeno 5′ di gioco sono in vantaggio grazie alla rete di Leao. Partita che si mette ancora più in discesa dopo il rosso a Soumaoro. Il Milan approfitta della superiorità numerica e alla mezzora raddoppia con Calabria. partita che sembra quindi indirizzarsi su binari rossoneri, ma nella ripresa succede di tutto. Prima Ibra fa autogol poi Barrow insacca un 2-2 che sembrava impossibile.

Sliding doors è però la seconda espulsione. Con l’ausilio del VAR arriva il rosso per Soriano. A questo punto il Milan, forte della doppia superiorità numerica, prova il tutto per tutto. Il Bologna regge per diversi minuti, ma poi è costretto a cedere sotto i colpi degli attacci rossoneri. Prima Bennacer e poi Ibra negli ultimi 5′ regolano la pratica per il definitivo 4-2 Milan.

Con questo successo il Milan balza al momento in testa alla classifica, in attesa del Napoli. Mentre per il Bologna la prossima proprio contro i partenopei li vedrà senza due pedine fondamentali.