Il Napoli scenderà in campo questa sera alle 20:45, nell’anticipo del turno infrasettimanale, valido per la 36^ giornata. La sfida contro l’Udinese sarà di fondamentale importanza per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Gattuso ha il destino nelle proprie mani, vista la sconfitta della Juventus contro il Milan all’Allianz Stadium. D’altra parte, i bianconeri di Udine non hanno nulla da chiedere al campionato e gli stimoli potrebbero fare la differenza. Napoli-Udinese sarà diretta dall’arbitro Gianpaolo Calvarese.

Napoli-Udinese, la scheda dell’arbitro Calvarese

Gianpaolo Calvarese è uno degli arbitri che milita da più tempo in Serie A e nel corso della sua carriera è stato protagonista di alcune sviste. Da segnalare il ‘mani’ di Federico Bernardeschi nell’area di rigore del Cagliari durante la partita con la Juventus nel 2017/18. O anche la gomitata di Mehdi Benatia nei confronti di Pavoletti. Tornerà a dirigere una partita del Napoli a quasi un anno di distanza: l’ultima volta, contro la Lazio nell’ultima giornata dello scorso campionato. Finì 2-1, con Ciro Immobile che eguagliò il record di Higuain per gol in Serie A, 36.

Calvarese ha una media di ammonizioni di circa 4 a partita negli oltre 150 match di Serie A. Quella delle espulsioni, invece, è di 1 ogni 4 partite. Non è la quantità, bensì la ‘qualità’ dei suoi interventi. Insomma, una designazione che fa discutere considerando le polemiche che ci sono state negli anni scorsi e la Juventus a -1 dal Napoli. E l’AIA non fa nulla per evitare queste discussioni.