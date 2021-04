Vittoria importantissima per la Roma, che all’Olimpico si impongo sul Bologna di Mihajlovic per 1-0. Decisiva la rete di Borja Mayoral al 44′ che sul lungo lancio di Ibanez, e dopo aver saltato con un bel gesto atletico Skorupski, la insacca a porta vuota. Tre punti fondamentali per i giallorossi, che con 54 punti in classifica tiene ancora aperta la rincorsa Champions.