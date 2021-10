Serie A – Roma-Milan 1-2, vittoria rossonera con polemiche: Ibra e compagni riagguantano il Napoli

Finisce con la vittoria del Milan il posticipo di Serie A. I rossoneri battono a domicilio una Roma stanca, alla prese ancora con diversi problemi di gioco, ma che comunque può recriminare per alcuni episodi abbastanza dubbi, come il rigore realizzato da Kessie del momentaneo 0-2 Milan. In precedenza i rossoneri erano passati in vantaggio con Ibrahimovic su punizione. La Roma nel finale attacca e recrimina anche per un rigore non concesso, con l’arbitro che continua a fare confusione col Var. El Shaarawy fa 1-2 e Ibanez per poco non fa 2-2, ma alla fine a spuntarla è il Milan che riesce ad ottenere un importantissimo successo a restare attaccato al Napoli al primo posto in classifica.