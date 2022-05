La Salernitana vince 2-1 contro il Venezia e si ritrova, per la prima volta in questa stagione, al di fuori della zona retrocessione. La partita si mette subito bene per gli uomini di Nicola che passano in vantaggio con Bonazzoli su rigore. Il Venezia, che vede adesso la Serie B molto più vicina, prova a rientrare nel match e la rete di Henry fa sperare i lagunari. Ci pensa Verdi, entrato in campo 5 minuti prima, a far esplodere di gioia l’Arechi.