Serie A, Sassuolo-Fiorentina 2-1: gol decisivo di Defrel al 94′

Stop amaro della Fiorentina nella zona valida per un posto in Europa. Nella 27.ma giornata di Serie A la squadra di Italiano perde 2-1 col Sassuolo all’ultimo respiro e resta alle spalle di Atalanta e Lazio. Al Mapei Stadium ritmi alti e tante emozioni fino al triplice fischio. Traoré (19′) sblocca la gara con una magia, poi centra la traversa di testa e Consigli si supera due volte su Ikoné. Nella ripresa la Viola reagisce e pareggia con Cabral (88′) in inferiorità numerica per l’espulsione di Bonaventura (79′), ma nel recupero Defrel (94′) riporta avanti i neroverdi di testa.