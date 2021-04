Serie A, Sassuolo-Fiorentina 3-1: Berardi entra e la decide con una doppietta

Ennesima grande prestazione degli uomini di Roberto De Zerbi che contro la Fiorentina vincono per 3-1. Padroni di casa che dopo 30′ si ritrovano ad inseguire, grazie a una splendida azione iniziata e conclusa da Giacomo Bonaventura con un missile sotto al set. Al 46′ però ecco la svolta: fuori uno spento Djuricic, dentro il capitano Domenico Berardi. L’ala sinistra ribalta il match in due minuti, siglando una doppietta su rigore al 60′ e al 62′. Al 75′ Maxime Lopez mette il match in cassaforte, con un destro dal limite che si insacca alle spalle di Consigli e regalando i tre punti al Sassuolo. Neroverdi che con questa vittoria consolidano l’ottavo posto in classifica.