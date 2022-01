Inizia sul prato del Mapei Stadium di Reggio Emilia il 2022 di Sassuolo e Genoa. Per entrambe il 2021 è finito con risultati in chiaroscuro: una sconfitta nel derby emiliano per la formazione di Dionisi e un pareggio contro l’Atalanta per il Grifone di Shevchenko. Un segno X che si ripete anche a Reggio Emilia con la magia di Destro ad inizio match e il pareggio dei padroni di casa con il solito Berardi.