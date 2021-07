Serie A, Solo rischi e poche certezze: senza stadi al 100% niente abbonamenti

I club di Serie A non hanno ancora deciso le strategie per quanto riguarda gli abbonamenti, simbolo di identità e affezione. I club, soprattutto quelli di vetta, ci pensano da un po’. Nello spingere per aprire gli stadi al 100% della capienza, immaginavano inizialmente campagne di vendita quasi come una volta. Avrebbero accontentato volentieri i propri tifosi a digiuno da troppo tempo di calcio dal vivo, ma la mancanza di un orizzonte preciso sta portando tutti a un approccio più cauto. Una precisa strategia al botteghino non c’è ancora neanche a Napoli, ma le campagne abbonamenti non hanno riscosso molto successo negli ultimi anni (13 mila appena nel 2019-20). Quasi naturale, quindi, procedere solo con la solita vendita partita per partita al Maradona.