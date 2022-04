Serie A, Spezia-Inter 1-3: altro successo per i nerazzurri di Inzaghi

Termina con una vittoria dell’Inter per 1-3 la sfida del Picco contro lo Spezia. Nel primo tempo, i nerazzurri spingono tanto e fanno la partita mentre lo Spezia si abbassa, cercando di non concedere spazi. Nonostante l’ottima fase difensiva dei padroni di casa, l’Inter riesce a trovare la rete con un gran gol di Brozovic. Lo Spezia non sta a guardare e nel secondo tempo entra in campo molto determinato, sfiorando il gol in diverse circostanze. I nerazzurri però, quando ripartono, creano numerosi pericoli a Provedel. Il raddoppio dell’Inter si fa attende ma arriva con Lautaro Martinez. Nel finale, i nerazzurri conducono la gara senza difficoltà ma lo Spezia riesce con una gran conclusione di Maggiore a trovare la rete che accorcia le distanze, anche se all’ultimo istante arriverà anche il gol di Sanchez. La squadra di Simone Inzaghi vola momentaneamente in testa al campionato con un punto di vantaggio sul Milan mentre gli uomini di Thiago Motta restano con dieci punti di distacco dalla zona calda.