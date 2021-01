Serie A, Spezia-Udinese 0-1: esordio per Llorente

L’Udinese sbanca il Picco, battuto lo Spezia 1-0 nel lunch match della prima giornata di ritorno di Serie A. Poche occasioni da gol e gioco molto spezzettato. Deulofeu crea l’unica occasione del primo tempo, sfruttando un’indecisione di Provedel e della difesa spezzina e colpendo l’esterno del palo da posizione molto defilata. A inizio ripresa grande azione dello stesso esterno spagnolo e ingenuità di Chabot che entra in scivolata colpendolo spagnolo: rigore netto, trasformato alla perfezione da Rodrigo De Paul. Proprio l’argentino si fa espellere per un ingenuo doppio giallo a un quarto d’ora dalla fine. A 5 minuti dalla fine stessa sorte per Saponara, le squadre finiscono in 10 ma il risultato non cambia. In classifica i friuliani staccano di tre punti gli spezzini. Esordio con la maglia dell’Udinese per l’ex azzurro Llorente che è subentrato al 60′.