Serie A, Udinese-Milan 1-1: pareggio di Ibrahimovic al 92′

L’Udinese sfiora l’impresa con il Milan ma deve arrendersi in pieno recupero. Alla Dacia Arena finisce 1-1. Udinese in vantaggio al 17’ con Beto. Il portoghese insacca dopo essere scappato in solitaria verso Maignan dopo che il pressing dei centrocampisti aveva portato all’errore la mediana rossonera. Nella ripresa il Milan mette pressione ai bianconeri creando diverse palle gol, fin quando in pieno recupero arriva la rete di Ibrahimovic che salva i rossoneri. Sull’ultimo pallone giocabile del match lo svedese butta dentro di mezza rovesciata sulla spizzata di Maldini dopo il crosso di Castillejo.