Serie A – Udinese-Sampdoria 2-1, si decide tutto nei primi 15′

Importante successo in ottica salvezza per l’Udinese che ottiene tre punti che le permettono di posizionarsi in una posizione di classifica più tranquilla, staccando proprio la Sampdoria. Match che si decide tutto nei primi 15′ di gioco, con Deulofeu prima e Udogie poi che al 12′ già portano avanti 2-0 i padroni di casa. Solo un minuto dopo Caputo però accorcia. Chi si aspettava una partita piena di gol resta però deluso, visto che da allora in poi nessuno segna più e il match scivola verso il 90′ sul risultato di 2-1.