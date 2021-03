Quarto risultato utile consecutivo per l’Udinese, che supera di misura il Sassuolo e compie un ulteriore passo verso la salvezza. Decidono le reti messe a segno in chiusura di primo tempo da Fernando Llorente, al primo centro in maglia bianconera, e da Pereyra, che ha chiuso i conti in pieno recupero. Brutta prestazione del Sassuolo.