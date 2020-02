Serie A, ufficiali rinvii e recuperi: il comunicato della Lega

La Lega Serie A ha reso note le date dei recuperi delle partite rinviate come misura preventiva al potenziale contagio per coronavirus. In particolare, il comunicato ufficiale informa che per le partite Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria, le date verranno indicate successivamente, in base agli impegni internazionali delle due squadre nerazzurre. Scelti invece i giorni e l’ora di recupero di Verona-Cagliari e Torino-Parma: la prima si disputerà mercoledì 11 marzo alle 15.00, la seconda invece mercoledì 11 marzo alle 18.30. Variano inoltre alcuni anticipi e postici dell’ottava e nona giornata. Confermate le porte chiuse per Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Di seguito il dettaglio.