Serie A, Venezia-Spezia 1-2: la decide Bourabia all’ultimo minuto

Lo Spezia festeggia la prima vittoria in campionato grazie al super gol di Bourabia arrivato al 93′. I bianconeri erano passati in vantaggio nel primo tempo con Bastoni al 13′ salvo poi farsi riprendere nella ripresa da Ceccaroni al 60′. La prima nel nuovo Penzo è sfortunatissima per i lagunari che nella ripresa avevano controllato e ottenuto più occasioni degli avversari. Thiago Motta azzecca i cambi e manda in campo l’uomo giusto per festeggiare una vittoria fondamentale che gli permette anche di superare proprio il Venezia in classifica.