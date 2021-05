Serie A, Verona-Bologna 2-2: Barak salterà il Napoli

Termina 2-2 il postipo Hellas Verona-Bologna, posticipo della penultima giornata di campionato. La squadra di Juric sblocca il match dopo appena 2′: da calcio d’angolo Gunter calcia verso la porta e trova la deviazione vincente di Faraoni che gira in porta da pochi passi. I rossoblù pareggiano al 32′: sugli sviluppi di un calcio di punizione Soriano con una magia serve De Silvestri che appoggia in rete sotto porta. Nella ripresa i padroni di casa ripassano avanti al 54′ con Kalinic che sul cross di Lazovic gira d’esterno in porta, battendo Ravaglia. All’82’ la squadra di Mihajlovic raggiunge il pari con Palacio in scivolata.