Serie A, Verona-Juventus 2-1: altra sconfitta per la squadra di Allegri

L’Hellas Verona batte 2-1 la Juventus nell’anticipo delle 18, valido per l’undicesima giornata di campionato. Nel primo tempo uno-due micidiale di Simeone in 4′ e la Juve va ko al Bentegodi. Al 10′ il Verona si porta in vantaggio: Errore in disimpegno di Arthur che perde palla sulla trequarti e serve Barak, il cui tiro è respinto da Szczesny sui piedi di Simeone che ribadisce in rete. Al 14′ arriva la doppietta del Cholito che, tutto solo, raccoglie palla al limite dell’area e disegna una parabola perfetta. Al 44′ l’unico sussulto della Juventus nella prima frazione, traversa scheggiata con un tiro a giro di Dybala. All’80’ i bianconeri accorciano le distanze con McKennie, che raccoglie un suggerimento di Danilo e con un gran tiro trafigge Montipò dall’altezza del dischetto. La Juve spinge nel finale rischiando il tutto per tutto e sfiora il pari al 90′ con Dybala, Montipò vola sulla conclusione dell’argentio e svetta in angolo.