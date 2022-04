Serie B, all’intervallo: Zerbin segna e porta in avanti il Frosinone, Lucioni spinge il Lecce in vetta

Si chiudono con risultati piuttosto sorprendenti i primi tempi delle cinque sfide di Serie B in corso in questo lunedì 25 aprile: il Lecce è in vantaggio sul Pisa in uno scontro diretto importantissimo per la promozione, mentre la capolista Cremonese è clamorosamente sotto di tre gol in casa del Crotone, che perdendo oggi sarebbe stato retrocesso in Serie C. Cosenza ok col Pordenone nonostante lo spavento iniziale e Frosinone che ha ribaltato l’iniziale vantaggio del Monza con il gol del 2-1 segnato da Zerbin, giocatore di proprietà del Napoli. Di seguito i risultati maturati fino ad ora:

Lunedì 25 aprile

Ascoli-Cittadella 0-0

Alessandria-Reggina 0-0

Cosenza-Pordenone 2-1

(24′ Lovisa (P), 35′, 44′ Larrivey (C))

Crotone-Cremonese 3-0

(12′ Kargbo, 38′ aut. Báez, 40′ Calapai)

Frosinone-Monza 2-1

(14′ Mota (M), 38′ Ciano (F), 41′ Zerbin (F))

Lecce-Pisa 1-0

(18′ Lucioni)