Nemmeno il rosso per doppia ammonizione incassato da Maiello alla mezz’ora ha impedito al Bari di vincere 4-1 col Modena e rimanere in scia della Reggina. I biancorossi si sono imposti grazie alle reti di Botta, Folorunsho, Di Cesare e all’autogol di Cittadini: tre punti fondamentali in chiave promozione che proiettano i pugliesi al terzo posto in classifica. Si interrompe la serie positiva di quattro partite per i gialloblù che incassano l’ottavo ko stagionale.