Serie B – Benevento – Vicenza 1-0. Panchina per Contini

Nessun gol nel primo tempo, ma quante occasioni. Al Vigorito contrasti, occasioni e cartellini: cinque gialli in 45’. È una gara accesa già dai primi minuti. Al 6’ sbagliano i sanniti, Ranocchia trova Diaw che supera Paleari: vantaggio dei biancorossi, annullato dal Var per fuorigioco. La prima chance dei padroni di casa è di Ionita al minuto 11 di testa, Grandi devia fuori. Duettano bene Diaw e Meggiorini, pericolosi sia al 16’ che al 40’. Elia corre a destra e mette in mezzo per gli attaccanti, ma al 33’ Insigne è costretto a uscire per infortunio: Caserta sceglie Tello. Due minuti prima, Acampora sbatte sul palo. Al 45’ l’episodio chiave della gara: Meggiorini rimedia un giallo per proteste. Dopo la fine del primo tempo, l’ex Chievo continua insistentemente a chiedere spiegazioni e l’arbitro estrae il rosso: ospiti in dieci. Nella ripresa è ancora Diaw a trascinare i suoi. L’allenatore del Benevento fa entrare Farias e Viviani al 59’, due minuti dopo il centrocampista classe 2000 riceve da Acampora bravo ad arrivare in area e fa gol: 1-0. Al 72’ Giacomelli su punizione impegna Paleari, il risultato non cambia. All’86’ Moncini recupera su un’uscita poco sicura di Grandi, Acampora in pieno recupero sfiora il raddoppio respinto dal portiere avversario. Vincono i sanniti, resta in fondo alla classifica il Vicenza. Panchina per Nikita Contini.