Serie B, Brescia-Salernitana 3-1: Tutino in gol su rigore

Termina 3-1 Brescia-Salernitana, gara valevole per l’undicesimo turno di Serie B. Pronti, via e i padroni di casa si portano immediatamente in vantaggio con un gol al 3′ di Tom van de Looi, in seguito ad un’azione da corner. Il Brescia raddoppia poi con Spalek al 21′. Al 43′ la Salernitana riapre il match con un rigore trasformato da Tutino. Gli ospiti nella ripresa cercano il gol del pari, ma i padroni di casa disputano una grande partita e al 76′ Bjarnason chiude i giochi siglando il 3-1 finale. Buona la gara di Gennaro Tutino, in prestito dal Napoli, bagnata anche da un gol. La sua partita termina all’87’ quando viene sostituito per Giannetti.