E’ finita con una sconfitta per 0-5 la partita del Catanzaro contro il Parma, valida per la 5^ giornata del campionato di Serie B. Al 40′ il risultato era già di tre reti a zero per gli ospiti, con le firme di Man e la doppietta di Benedyczak. Nella ripresa, gol di Partipilo e Colak. Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli in prestito al Catanzaro, è andato in tribuna.