Termina in pareggio al Bentegodi di Verona la partita tra Chievo e Cremonese, match valido per la 36^ giornata di Serie B. A decidere il match sono state le reti di Fabbro al 25′ e di Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli in prestito alla Cremonese, al 48′. Dopo il goal, per l’azzurrino è arrivata anche una dedica speciale per la sua nuova bimba in arrivo. Lo ha annunciato stesso il giocatore tramite un post sui social. Ecco la foto postata su instagram: