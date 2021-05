Turno infrasettimanale quest’oggi per la Serie B, in campo per la trentaseiesima giornata. Tra i match in programma c’era quello tra Chievo e Cremonese, terminato 1-1. A portarsi per primi in vantaggio sono i clivensi, in gol al 25′ con Fabbro. Vantaggio che, però, dura poco, perché nel secondo tempo pronti via e arriva il pareggio degli ospiti con Gaetano, in prestito dal Napoli, che ha regalato ai suoi un prezioso punto.