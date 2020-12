Serie B, Chievo-Empoli 1-1: Ciciretti sostituito nel secondo tempo

Termina 1-1 Chievo Verona-Empoli, gara valida per il tredicesimo turno di Serie B. I padroni di casa si portano in vantaggio al 18′ con Obi. Il pareggio degli ospiti arriva al 60′ con una rete di La Mantia. Molti cambi tra le fila delle due squadre, ma il risultato non cambia. Il Chievo termina in 10 per il doppio giallo al 69′ di Renzetti. Amato Ciciretti, in prestito dal Napoli, ha disputato più di un’ora di gioco, lasciando il campo al 63′ per Bertagnoli, agendo da esterno destro nel 4-4-2 clivense.