E’ finita 0-0 la partita tra Chievo e Frosinone. Un match molto tirato tra due squadre che stanno faticando ad affermarsi nelle prime posizioni della classifica. In campo due giocatori di proprietà del Napoli, ovvero Amato Ciciretti e Luca Palmiero. Ciciretti è stato sostituito al 65 per lasciare spazio a Canotto. Palmiero, invece, è rimasto in campo per 90′.