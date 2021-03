Prova estremamente cinica dei gialloblù: tre tiri, tre gol (Ciciretti, Garritano, Obi) – una vittoria non convincente dal punto di vista del gioco ma che permette ai clivensi di rilanciarsi in classifica dopo la serie di sconfitte. Risultato fin troppo pesante per i neroverdi in emergenza, Morra si ferma al palo. Gran prestazione di Ciciretti. Prestazione sufficiente per Palmiero.