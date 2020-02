Serie B, Cittadella-Juve Stabia 3-0: Brutta sconfitta per i campani, Bifulco esce dopo 54 minuti

Il ciclone Iori travolge la Juve Stabia, il Cittadella sale al quarto posto a -4 dal Frosinone e adesso sente profumo di Serie A. Vantaggio granata al 15′: fallo di mano di Tonucci su cross di Rosafio (braccio largo evidente) e settimo penalty concesso dall’arbitro ai padroni di casa. Sul dischetto va Iori, che spiazza Provedel. Il Cittadella insiste e va tre volte vicino al raddoppio, due delle quali con Diaw, che fa tutto bene eccetto buttarla dentro, sia al 30′ che al 40′. In entrambi i casi la mira difetta davvero per poco, così come difetta a Iori, che a inizio ripresa in due diverse occasioni fallisce il 2-0 da ottima posizione. Mira che non difetta per nulla a Federico Proia che, al contrario, fa centro al 3′ della ripresa su assist di Diaw e liscio di Tonucci. Sul 2-0 gli ormeggi sono mollati e c’è spazio pure per vedere il 3-0 di Iori, che da pochi passi fa centro e dedica la rete al figlio, già abbracciato in occasione dell’1-0. Nelle fila degli ospiti parte da titolare ma gioca solo 54 minuti il giocatore di proprietà del Napoli Alfredo Bifulco, molto deludente la sua prestazione.