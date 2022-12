Il Como perde in casa contro la Reggina, nel match valevole per la diciassettesima giornata di Serie B. Nella sfida del Sinigaglia ha trovato ancora pochissimo spazio Giuseppe Ambrosino, per l’attaccante in prestito dal Napoli solo 6 minuti. Con questo risultato Reggina seconda in classifica, mentre si mette male per il Como, penultimo.