Serie B, Cosenza-Cittadella 1-2: assist per Machach

Il Cittadella ottiene tre punti dalla trasferta di Cosenza: Stanco e Vita trascinano i granata, inutile il gol realizzato nell’extra-time da Asencio.

Machach: Nelle battute finali, in cinque minuti passa da ricevere fischi assordanti per un controllo sbagliato ad essere applaudito per l’assist per la rete di Asencio. Il centrocampista classe ’96 di proprietà del Napoli ha comunque provato in tutti i modi ad incidere con il suo repertorio tecnico. Prezioso è rimasto in panchina per tutto il match.