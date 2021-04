Serie B, Cosenza-Cremonese finisce 0-1: assist pesantissimo di Gaetano

Conquista un altro tassello importante in ottica salvezza la Cremonese di Fabio Pecchia, che si impone per 0-1 nel match di oggi in casa del Cosenza, valido per la trentaduesima giornata di Serie B. Ai grigiorossi basta un gol di Strizzolo a pochi minuti dallo scadere dei primi 45 minuti per portare a casa una importante vittoria esterna, che vale non solo i tre punti ma anche il quarto risultato utile consecutivo. A rendersi protagonista al pari di Strizzolo, però, è anche Gaetano (sostituito al 78′), che gli ha servito l’assist: il giovane attaccante partenopeo è in prestito dal Napoli alla Cremonese, con cui sta disputando un’ottima stagione.