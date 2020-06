I Lupi riescono a strappare il pareggio in extremis al termine di una gara molto intensa e ricchissima di emozioni. Non cambia sostanzialmente la classifica per le due squadre, che restano appaiate in zona retrocessione rispettivamente a 2 e 4 punti dalla zona play-out. A segno per i calabresi al 40′ Báez e al 90′ (+5) Asencio, mentre i marcatori per gli ospiti sono stati al 20′ Taugourdeau e al 37′ Dalmonte. Machach è stato sostituito al 46′ e Prezioso è rimasto in panchina per tutta la gara.