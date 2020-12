Serie B, Cremonese-Ascoli 3-3: Gaetano sostituito a inizio ripresa

Termina 3-3 Cremonese-Ascoli, match valevole per l’undicesimo turno di Serie B. I padroni di casa si portano in vantaggio al 17′ con Strizzolo. Bajic tra le fila ospiti è scatenato e nel primo tempo ribalta il risultato con due reti al 26′ e al 32′. La punta bosniaca ha l’occasione al 39′ di siglare la tripletta, ma si fa parare un rigore da Volpe. Al 43′ Deli riporta in parità il risultato. Al 55′, sempre Deli, ribalta il risultato portando la Cremonese in vantaggio per 3 reti a 2. L’Ascoli non demorde e immediatamente arriva la risposta, Bajic al 57′ firma la tripletta personale facendosi perdonare l’errore dal dischetto. Le squadre provano a trovare il gol vittoria, ma la gara termina 3-3. Da segnalare la prestazione opaca di Gianluca Gaetano, in prestito dal Napoli. Il giovane azzurrino appare spento e spaesato, motivo per il quale Bisoli lo sostituisce a inizio ripresa, inserendo al suo posto Celar.