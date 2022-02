La Cremonese ha battuto il Monza per 3-2, nella 21^ giornata del campionato di Serie B. Ad aprire le danze è stato Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli in prestito proprio alla Cremonese, che al 33′ ha segnato su assist di Ciofani. Grande prestazione di quest’ultimo, autore di una doppietta. Per il Monza, a segno D’Alessandro e Ciurria. Per Gaetano in totale sono 2 gol e 2 assist da quand’è iniziato il campionato.